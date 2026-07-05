Сергей Разумовский

Киевское Динамо отказалось от варианта с подписанием французского защитника Ронаэля Пьера-Габриэля, который принадлежит Динамо Загреб.

Об этом сообщил ведущий программы «ТаТоТаке» Михаил Спиваковский. По его информации, 28-летний футболист должен был приехать в расположение киевлян на просмотр, однако до этого дело не дойдет.

Тренерский штаб Динамо проанализировал кандидатуру Пьера-Габриэля и пришел к выводу, что француз не соответствует текущим требованиям команды. Из-за этого киевский клуб решил не продолжать работу над его возможным переходом.

Таким образом, после летнего трансфера нападающего Пьера Мунгенге из ПСЖ, второго французского новичка этим летом в составе бело-синих не будет. В то же время Динамо не прекращает поиски усиления на правый фланг обороны. По данным источника, киевляне и дальше рассматривают кандидатов на позицию правого защитника.

Напомним, далее Динамо ожидает старт в квалификации Лиги Европы против Университатя Клуж.