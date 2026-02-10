Динамо не смогло потеснить украинцев с первого места в Суперлиге. Видео
Фото - Университатя Крайова
Динамо упустило возможность единолично возглавить Суперлигу, упустив победу над КСУ Крайова в центральном матче 26 тура. Матч в Бухаресте завершился со счётом 1:1.
Команды после перерыва обменялись голами Соро и Аль-Хамлави.
В составе Университати 90 минут провел Александр Романчук, а его одноклубник Павел Исенко остался в запасе после отбытия дисквалификации.
Суперлига. 26 тур
Динамо - КСУ Крайова 1:1
Голы: Соро, 51 - Аль-Хамлави, 65
