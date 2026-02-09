Технический директор УАФ Игорь Дедишин во время сегодняшней пресс-конференции в Доме футбола рассказал о внедрении реформы в системе футбольного образования.

Будущие тренеры начнут путь к получению лицензии с категории С УАФ и С УЕФА с системой отбора кандидатов на обучение посредством тестирования как онлайн, так и офлайн.

Каждый тренер будет проходить обновленную процедуру продления лицензии, подтверждая свою квалификацию.

