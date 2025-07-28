Динамо не собирается играть по счету в ответном матче с Хамруном
В первой игре квалификации Лиги чемпионов киевляне разгромили соперника из Мальты
около 13 часов назад
Вингер Динамо Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.
Для такого клуба, как «Динамо Киев», всегда важно показывать качественную игру, добиваться результата. Поэтому мы будем стараться сделать это завтра. Как показала первая игра, у нас достойный соперник, которого мы уважаем. Но завтра будет второй тайм.
Конечно, есть результат первого матча, но нужно выходить с максимальной концентрацией и играть в свой футбол. Потому что начало сезона и нужно набирать форму.
Следить за всеми перипетиями вокруг матча квалификации Лиги чемпионов и следить за онлайн-трансляцией игры можно уже во вторник, 29 июля, на странице события Динамо Киев – Хамрун Спартанс на Xsport. Начало – в 21:00.
Напомним, Динамо провело матч в условиях повышенной секретности, но все испортил соперник.