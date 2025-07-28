Вингер Динамо Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс. Слова футболиста передает пресс-служба клуба.

Для такого клуба, как «Динамо Киев», всегда важно показывать качественную игру, добиваться результата. Поэтому мы будем стараться сделать это завтра. Как показала первая игра, у нас достойный соперник, которого мы уважаем. Но завтра будет второй тайм.

Конечно, есть результат первого матча, но нужно выходить с максимальной концентрацией и играть в свой футбол. Потому что начало сезона и нужно набирать форму.