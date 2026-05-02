Сергей Разумовский

Нападающий Шахтера U-19 Мохамаду Канте отличился забитым мячом в поединке 26-го тура Национальной лиги U-19, в котором донецкая команда встречалась с Динамо U-19. Матч завершился победой киевлян со счетом 4:1.

Единственный гол Шахтера в этой встрече забил именно 19-летний гамбийский нападающий. Канте отличился в начале второго тайма — на 47-й минуте игры, воспользовавшись своим моментом у ворот соперника. Несмотря на этот мяч, донецкой команде не удалось изменить ход поединка.

Тем не менее, для самого футболиста этот гол стал историческим. Забитый мяч стал для Канте уже 25-м в текущем сезоне Национальной лиги U-19. Благодаря этому достижению нападающий установил новый рекорд чемпионата Украины U-19 по количеству голов, забитых в течение одного сезона.

Предыдущее лучшее достижение принадлежало нападающему Динамо Матвею Пономаренко. В сезоне-2023/24 он сумел отличиться 24 забитыми мячами, что до этого момента оставалось рекордным показателем турнира.

В нынешнем сезоне Мохамаду Канте демонстрирует стабильную результативность и является одним из ключевых игроков атакующей линии Шахтера U-19. В рамках текущей кампании он принял участие в 24 из 26 возможных матчей Национальной лиги U-19, проведя на поле в общей сложности 1832 минуты.

Напомним, «Классическое» между первыми командами Динамо и Шахтера состоится завтра, 3 мая.