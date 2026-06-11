Бывший футболист Динамо Иван Яремчук выразил желание работать в Украине и сообщил, что предложил свои услуги президенту столичного клуба Игорю Суркису.

В Бельгии нам продлили защиту до марта 2027 года. Но когда я приехал сюда, у меня был разговор с Игорем Михайловичем – я хочу работать, быть полезным здесь, в Украине, в Динамо. Он сказал, что подумает над моим предложением, скажет после 10-го числа. Может, удастся и в селекции где-то работать. Мне хочется уже... Хватит валять дурака, как говорится. Там просто сидишь, ничего не делаешь, язык не знаешь, очень скучно, общение частичное. Поэтому хочется вернуться.

Я приехал в Киев сейчас за 4 года – такое впечатление, что я снова вернулся в родные пенаты и на другую планету. Здесь все свои, все знакомые, язык знакомый, людей много знакомых, и все функционирует, все работает. Поэтому есть надежда, что, может, я вернусь и буду работать, отброшу все эти предыдущие какие-то моменты, проблемы, неприятности.