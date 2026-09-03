Сергей Разумовский

Киевское Динамо официально включило ганского полузащитника Фатаву Ганиву в заявку на сезон украинской Премьер-лиги-2026/27. Восемнадцатилетний футболист уже присутствует в списке команды, опубликованном на официальном сайте УПЛ.

При этом ганский хавбек пока еще не получил игровой номер. Также киевский клуб до сих пор не делал официального объявления о подписании футболиста или его переходе в структуру Динамо.

Фатаву Ганиву считается перспективным полузащитником из Ганы. В юном возрасте он привлек внимание ряда известных европейских клубов и проходил просмотры в академиях Челси, Борнмута, Брентфорда и Зальцбурга.

Теперь футболист получил возможность официально представлять Динамо в украинском чемпионате. Внесение в заявку УПЛ свидетельствует о том, что Ганиву может быть доступен для тренерского штаба киевской команды в течение сезона.

Однако на данный момент неизвестно, когда именно ганский полузащитник сможет дебютировать за первую команду Динамо. Также нет информации о его роли в составе киевлян, условиях перехода и дальнейших планах клуба в отношении молодого футболиста.

Также Динамо официально объявило о подписании 21-летнего ивуарийского вингера Кеассе Ба.