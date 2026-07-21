Сергей Разумовский

Киевское Динамо отказалось от возможного трансфера правого вингера Црвены Звезды Дугласа Овусу. Как сообщает Dynamo.kiev.ua, столичному клубу предлагали подписать 20-летнего футболиста, однако в Киеве даже не стали обсуждать этот вариант.

Причина такой позиции — принципиальное нежелание Динамо вести переговоры с сербским клубом, который, по данным источника, сохраняет открыто пророссийскую позицию и регулярно ездит в Москву на турниры.

В то же время ФК Харьков, по информации медиа, продолжает переговоры с Црвеной Звездой относительно перехода Овусу. Для харьковского клуба, похоже, эти обстоятельства не являются определяющими.

Дуглас Овусу выступает за Црвену Звезду с начала 2026 года. За это время он провел 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, сразу четыре игрока ПАОК рискуют пропустить матч с Динамо.