Сергей Разумовский

ПАОК подходит к матчу с Динамо с серьезными кадровыми проблемами, которые могут существенно повлиять на план греческой команды на первый поединок противостояния. Наиболее ощутимой потерей для клуба из Салоников является основной вингер Кирилл Десподов, который до сих пор восстанавливается после травмы и в настоящее время работает только в тренажерном зале. Его участие в ответном матче еще остается под вопросом, однако в первой игре против Динамо он гарантированно не сыграет.

Еще одной серьезной потерей для ПАОК стал опорный полузащитник Суалихо Мейте. Футболист основной обоймы также имеет проблемы со здоровьем и не сможет помочь своей команде в матче с киевлянами. Это создает для греческого клуба дополнительные трудности в центре поля, где тренерскому штабу придется искать альтернативные варианты на важную игру.

Кроме этого, в лазарете ПАОК находятся еще двое исполнителей. Речь идет об экс-вингере МЮ Шоле Шортьере и испанском защитнике Арице Элустондо, который недавно получил растяжение.

Однако также стало известно, что к расположению греческого клуба после ЧМ-2026 присоединился бывший защитник Челси Абдул Рахман Баба.