Сергей Разумовский

Киевское Динамо договорилось о подписании ганского полузащитника Фатаву Ганива. Об этом сообщает Ghanasoccernet.

18-летний футболист выступает на позиции опорного или центрального полузащитника. Ранее он защищал цвета ганских клубов АС Коппан и Легон Ситиз.

По информации источника, Ганиву заключил с киевским клубом трехлетний контракт. Медицинский осмотр футболист уже прошел, а трансфер рассматривается как усиление первой команды Динамо.

Ганский хавбек имеет опыт выступлений за юношеские сборные своей страны возрастных категорий до 17 и до 20 лет. Ранее он также проходил просмотры в английских Челси и Борнмуте, а также австрийском Зальцбурге.

Официального объявления о подписании футболиста киевский клуб пока не сделал. В то же время Ганиву уже начал следить в Instagram за представителями Динамо, в частности за малийским футболистом Усманом Саване и игроками молодежных команд киевлян.

Новый этап для сына легенды. Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.