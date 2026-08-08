«Динамо» подписало 18-летнего игрока, который находился в расположении «Челси» и «Борнмута».
Ганец присоединился к столичной команде и уже подписался на ее игроков
Киевское Динамо договорилось о подписании ганского полузащитника Фатаву Ганива. Об этом сообщает Ghanasoccernet.
18-летний футболист выступает на позиции опорного или центрального полузащитника. Ранее он защищал цвета ганских клубов АС Коппан и Легон Ситиз.
По информации источника, Ганиву заключил с киевским клубом трехлетний контракт. Медицинский осмотр футболист уже прошел, а трансфер рассматривается как усиление первой команды Динамо.
Ганский хавбек имеет опыт выступлений за юношеские сборные своей страны возрастных категорий до 17 и до 20 лет. Ранее он также проходил просмотры в английских Челси и Борнмуте, а также австрийском Зальцбурге.
Официального объявления о подписании футболиста киевский клуб пока не сделал. В то же время Ганиву уже начал следить в Instagram за представителями Динамо, в частности за малийским футболистом Усманом Саване и игроками молодежных команд киевлян.
Новый этап для сына легенды. Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ.