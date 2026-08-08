Павел Василенко

Защитник киевского Динамо Алексей Гусев продолжит карьеру в одесском Черноморце. 21-летний футболист уже заявлен за новую команду на сезон-2026/27 Украинской Премьер-лиги и будет выступать под 23-м номером.

Прошлый сезон Гусев провёл на правах аренды в Кудровке, где регулярно получал игровую практику. После завершения арендного соглашения защитник вернулся в киевский клуб. 1 августа он даже успел сыграть за Динамо в матче молодёжного чемпионата Украины U-21 против Александрии.

Алексей Гусев является сыном легендарного экс-футболиста Динамо и сборной Украины Олега Гусева. Отец в настоящее время продолжает работать в структуре киевского клуба.