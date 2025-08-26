Динамо усилит тренерский штаб иностранным специалистом.

По информации Meczyki, польский специалист Мацей Кендзёрик стал помощником Александра Шоковского в лагере чемпиона Украины.

Последним местом работы Кендзёрика был Радомяк. До этого 45-летний тренер работал в Лехе, Ракуве и Арке в разных ролях. Наставник также привлекался к работе в медиа и экспертом на телевидении.

Для Кендзёрика это первый опыт работы за пределами Польши.

Ванат сообщил Динамо о желании присоединиться к Жироне.