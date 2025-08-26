Динамо получило долгожданное укрепление
Правда, не на поле
Фото - ФК Динамо Киев
Динамо усилит тренерский штаб иностранным специалистом.
По информации Meczyki, польский специалист Мацей Кендзёрик стал помощником Александра Шоковского в лагере чемпиона Украины.
Последним местом работы Кендзёрика был Радомяк. До этого 45-летний тренер работал в Лехе, Ракуве и Арке в разных ролях. Наставник также привлекался к работе в медиа и экспертом на телевидении.
Для Кендзёрика это первый опыт работы за пределами Польши.
