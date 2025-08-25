Полузащитник Авангарда Лозовая Денис Олейник в интервью пресс-службе Буковины, соперника команды в матче 1/32 финала Кубка Украины (0:3) рассказал о своем будущем.

Свою профессиональную карьеру я закончил – я об этом и говорил. Сейчас для меня это, в принципе, уже не профессиональный футбол, и у меня приоритет – это другое направление.

Я готовлюсь к тренерской карьере. У меня через 3 недели будет последняя сессия на лицензию А и экзамены, получение диплома. Буду двигаться в этом направлении. А то, что сейчас я играю за Авангард – у меня есть возможность, я приезжаю на игры, со своей стороны стараюсь помочь команде.

У меня с Александром Гладким хорошие отношения. Он связался со мной, предложил, и пока есть время, возможность, я стараюсь совмещать одно и другое.

Футбол, спорт в моей жизни постоянно, и закончить карьеру просто без футбола – это невозможно. Он будет на протяжении моей жизни всегда, просто в какой сфере – это уже другой вопрос.

Подготовка к карьере тренера? Мне очень сильно это нравится. И я чувствую и знаю, что это моё. У меня есть направление, путь, которого я придерживаюсь. Для себя я понимаю, как нужно в этом развиваться и к чему идти. Делаю для этого всё возможное, всё зависящее от себя.

Я был в Александрии 3 месяца в тренерском штабе, больше как на стажировке. Благодарен Руслану Ротаню и руководителям, очень многому научился там. Я считаю, что это лучший тренерский штаб в Украине на сегодняшний день.

Плюс у меня есть свои идеи, своя философия, своё видение футбола. Чуть больше года назад я был в ПСВ тоже на стажировке. Поэтому я делаю всё от меня зависящее, анализирую, двигаюсь в этом направлении и вижу себя тренером. У меня есть предложения, но говорить об этом не буду.