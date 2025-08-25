Динамо отказывается отпускать своего ведущего форварда Владислава Ваната, на которого поступило предложение от Жироны, сообщает журналист Игорь Бурбас в Telegram.

Предложение каталонцев оценивается в 10 млн евро и включает 40% с будущей перепродажи. В Испании верят в возможность повторить успешную историю с Артемом Довбиком, который принес в бюджет клуба около 40 миллионов евро.

Братья Суркисы не готовы расставаться с Ванатом за меньшую сумму, чем прописано в качестве отступных (20 миллионов евро). Сам Владислав знает об интересе из Каталонии и заявляет о желании покинуть Киев. Семья игрока пытается достучаться до владельцев Динамо.

Ванат в этом сезоне сыграл в футболке Динамо 7 матчей: 3 гола, 2 ассиста. Transfermarkt оценивает динамовца в 15 миллионов евро.

Завершение 1/32 финала Кубка Украины, Ливерпуль и Интер. Что посмотреть 25 августа?