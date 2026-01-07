Динамо объявило о продлении контракта с центрбеком Денисом Поповым, сообщает официальный сайт клуба.

Новый контракт рассчитан на 5 лет.

Денис является клубным воспитанником Динамо. Пройдя через юношескую и молодежную команды, перспективный центрбек оказался в первой команде «бело-синих», за которую дебютировал в апреле 2019-го.

Уже через месяц того же года Попов вместе с партнёрами по молодёжной сборной Украины сотворил настоящее чудо, став чемпионом мира U-20.

После этого успеха Денис уже стал стабильным игроком основного состава Динамо, проведя за «бело-синих» уже более полутора сотен матчей во всех турнирах и забив при этом 12 мячей.

За игроком Динамо выстроилась очередь из претендентов.