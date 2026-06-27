Директор медиа-департамента Динамо Юрий Корзаченко отреагировал на информацию, которая появилась в СМИ и соцсетях относительно возможного трансфера форварда киевлян Матвея Пономаренко в Галатасарай.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб якобы уже ведет официальные переговоры с Динамо относительно перехода молодого украинского нападающего, а киевская сторона якобы оценивает игрока в 30 миллионов евро. Однако в самом Динамо поставили под сомнение достоверность таких слухов.

Те, кто подхватывают такие "инсайды", либо не очень знакомы с принципами функционирования трансферного рынка, либо сознательно подхватывают провокацию как средство для повышения посещаемости своих ресурсов.

Собственно, и сомнительные турецкие первоисточники явно используют фамилию Пономаренко для кликбейта. Без каких-либо ссылок, как будто — как инсайдерскую информацию. И — без всякой ответственности за эту трансферную "бомбу".

Интересно, что буквально вчера президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ближайшее будущее Пономаренко в киевском клубе. На форварда в команде рассчитывают, связывают с ним большие надежды. Более того — только что приобретённый французский нападающий Пьер Мунгенге не рассматривается как альтернатива Матвею. Оба должны действовать на острие атаки, дополняя друг друга.

Убеждён, до завершения трансферного "окна" мы ещё не раз услышим об интересе к Пономаренко, увидим "ценники" на его трансфер. С одной стороны, это радует — воспитанник динамовской школы высоко котируется в футбольном мире. С другой — подобные новости из «неофициальных источников» вряд ли способствуют спокойной подготовке того или иного игрока к ответственным турнирным испытаниям. Советовал бы коллегам обращать на это внимание, – передает слова Корзаченка Dynamo.kiev.ua.