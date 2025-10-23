Бывший тренер Колоса Ярослав Вишняк в эксклюзивном интервью Xsport перед матчем второго тура Лиги конференций Самсунспор – Динамо поделился ожиданиями от еврокубковой игры киевлян.

Наши гранды любят искать отговорки в уровне сопротивления. Эту проблему можно решить снятием ограничений на аренду игроков с возможностью играть против своих клубов, создав для себя условия, максимально приближенные к еврокубкам. Многие игроки, контракт с которыми заключен с Динамо или Шахтером, представлены в других клубах. Искусственными ограничениями создавать себе комфортные условия, а затем жаловаться на чемпионат и искать оправдания в своих неудачах. Сейчас я могу сказать, что у нас достаточно ровный чемпионат. А в Европе играть будет еще сложнее.

Не все играют против Динамо в открытый футбол, а в Лиге конференций уже Динамо приходится делать ставку на игру вторым номером. Одно дело, когда тебе приходится взламывать оборону соперника, и совсем другое, когда большую часть времени защищаешься.

Любая победа добавляет уверенности. Самсунспор — очень интересная команда, которая в последнее время демонстрирует привлекательную игру. Хороший тренер, подбор исполнителей с хорошей школой. Динамо, несмотря на все имеющиеся проблемы в игре, должно обыгрывать менее опытного соперника на евроарене. Главное — правильно отнестись к сопернику и попытаться сыграть в свой футбол.