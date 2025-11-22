Павел Василенко

В матче 13-го тура УПЛ Колос на своем поле победил Динамо благодаря дублю Юрия Климчука – 2:1.

Таким образом, киевляне довели серию поражений в рамках УПЛ до трех матчей, что является антирекордом клуба.

Однако президент киевского клуба Игорь Суркис пока не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Александра Шовковского, сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что ситуация может измениться после следующего еврокубкового матча, когда киевляне сыграют с Омонией на Кипре.

Однако, скорее всего, любые изменения в тренерском штабе могут произойти только в зимнее межсезонье.

Динамо после этой встречи занимает пятое место в турнирной таблице УПЛ, имея 20 очков в своем активе.

27 ноября киевляне на выезде сыграют против Омонии в четвертом туре Лиги конференций.