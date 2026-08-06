Защитник Динамо Алексей Сич рассказал о психологическом состоянии киевлян после вылета из Лиги Европы от ПАОК и перед противостоянием третьего раунда квалификации Лиги конференций с Карабахом. Слова футболиста передает прессслужба клуба.

Конечно, мы потерпели неприятное поражение от ПАОК, но продолжаем двигаться в выбранном направлении. Настроение в команде позитивное, боевое. Мы готовы показывать свою лучшую игру.

Что касается адаптации, все прошло отлично. Со многими парнями знаком благодаря выступлениям в сборной Украины, поэтому адаптация как таковая не понадобилась. Постепенно вливаюсь в коллектив, становлюсь с ним единым целым.

Прежде всего давление - позитивное явление, ведь оно закаляет. Я еще не чувствую давления как такового, не читаю комментарии. Динамо - большой клуб, и я хочу как можно лучше проявить себя здесь. Буду выкладываться на все сто, а то и двести процентов.