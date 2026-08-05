Павел Василенко

Главный тренер Челси Хаби Алонсо поделился впечатлениями от первого матча Михаила Мудрика после завершения дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Украинский вингер вышел на замену на 82-й минуте контрольного поединка с Ювентусом, в котором лондонцы уступили со счетом 0:1. Для 25-летнего футболиста это стали первые игровые минуты после длительной паузы.

После встречи Алонсо признался, что именно он настоял на появлении украинца на поле.

«Я очень рад за Михаила. Это эмоциональный момент для него и для нашей команды. Все были рады, когда я сказал перед игрой, что он сможет сыграть 10–15 минут. Это была моя идея. Конечно, Мудрик был чрезвычайно доволен. Вернуться на поле после такого перерыва – это особенное чувство», – сказал наставник синих.

Следующий контрольный матч Челси проведет 8 августа против Милана, и не исключено, что украинец получит больше игрового времени.

Напомним, в декабре 2024 года в организме Мудрика было обнаружено мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA).

После длительного рассмотрения стороны достигли мирового соглашения, а срок дисквалификации футболиста был сокращен. Это позволило вингеру вернуться к тренировкам и снова получить право участвовать в матчах.

До отстранения Мудрик провел за Челси 73 матча, в которых забил 10 голов и отдал 11 результативных передач.