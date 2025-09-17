Павел Василенко

Киевское Динамо отпраздновало выездную победу над Александрией в матче 1/16 финала Кубка Украины. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу киевской команды.

В середине первого тайма игры игроки Александрии подряд заблокировали несколько ударов, но против удара Пихальонка ничего не смогли сделать и Динамо повело в счете.

После перерыва более активно начали действовать хозяева поля и добились своего, после подачи с углового автоголом отметился форвард Динамо Владислав Бленуце.

Но удержать ничью и затянуть игру в серию пенальти «горожанам» не удалось. Героем Динамо стал их нигерийский форвард Шола Огундана.

Кубок Украины, 1/16 финала

Александрия – Динамо – 1:2

Голы: Бленуце, 58 (автогол) – Пихальонок, 22, Огундана, 86.