Павел Василенко

Киевское Динамо согласовало переход 21-летнего бразильского вингера Густаво Прадо из Интернасьонала. По данным Globo, футболист уже прошел медицинский осмотр, а клубы подписали все необходимые документы для завершения сделки.

Прадо присоединится к киевской команде на правах бесплатной аренды на один сезон. После ее завершения Динамо будет иметь право выкупить контракт бразильца, однако финансовые условия потенциального трансфера пока не разглашаются.

Новичок является правоногим футболистом и чаще всего действует на правом фланге атаки. На этой позиции он может стать прямой альтернативой Назару Волошину. В то же время Прадо способен сыграть и на других ролях в передней линии, что добавит Александру Шовковскому вариантов для ротации.

В настоящее время бразилец выступает в аренде за Сеару, которая играет во втором дивизионе чемпионата Бразилии. После завершения сезона Прадо должен перебраться в Киев и попытаться закрепиться в составе Динамо.

Густаво является воспитанником Интернасьонала. За первую команду клуба он провел 71 матч, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Также футболист вызывался в сборную Бразилии U-20. По оценке Transfermarkt, его нынешняя трансферная стоимость составляет 2,5 миллиона евро.