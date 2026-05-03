Порту завоевал чемпионство в Португалии после потери очков Бенфикой.
Трубин и Судаков борются только за ЛЧ
19 минут назад
Фото - ФК Порту
Порту в матче 32 тура Примейра-лиги против Алверки оформил 31-й титул чемпиона Португалии.
Поединок на стадионе Драгау завершился со счетом 1:0. Победный гол Беднарека сделал команду Франческо Фариоли недосягаемой для лиссабонских грандов - Бенфики и Спортинга.
Драконы вернули себе титул после четырехлетнего перерыва благодаря упущенной победе Бенфики в поединке против Фамаликао (2:2).
Примейра-лига. 32 тур
Порту - Алверка 1:0
Гол: Беднарек, 40
