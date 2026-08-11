«Динамо» снова не будет переносить матч УПЛ
Стало известно, почему киевляне снова не воспользовались правом сыграть в внутреннем турнире позже
Киевское Динамо рассматривало возможность переноса матча третьего тура украинской Премьер-лиги против Колоса. Бело-синие могли воспользоваться этим правом, чтобы лучше подготовиться к решающему квалификационному раунду Лиги конференций в случае выхода в него.
Для этого Динамо должно было пройти Карабах в третьем квалификационном раунде. В первом матче киевляне победили азербайджанскую команду со счетом 1:0. Далее команду Игоря Костюка может ожидать Твенте или ДАК 1904.
По информации «ТаТоТаке», решение о переносе нужно было принять и сообщить Украинскую Премьер-лигу и соперника не позднее чем за семь дней до проведения матча.
По состоянию на вчера, 10 августа, официальной информации о переносе встречи не поступало. Следовательно, матч Динамо – Колос состоится по первоначальному календарю.
Матч запланирован на 16 августа и пройдет на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского. Начало встречи – в 18:00.