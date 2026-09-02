Павел Василенко

Динамо договорилось с Лозанной-Уши о трансфере Кеассе Ба.

Сумма трансфера 21-летнего ивуарийского вингера составит один миллион евро плюс бонусы, а также процент от суммы следующего трансфера, сообщает журналист Саша Тавольери.

Ба подпишет с киевским клубом 5-летний контракт. Медосмотр запланирован на сегодня.

В нынешнем сезоне ивуариец забил четыре гола и отдал одну результативную передачу в пяти матчах.

Всего за Стад Лозанну-Уши провел 44 матча, забив 12 голов и оформив пять ассистов. Ранее Кеассе также выступал за армянский Арарат (четыре гола и два ассиста в 12 матчах).

Контракт ивуарийца с клубом действителен до 30 июня 2028 года. Transfermarkt оценивает стоимость вингера в 700 тысяч евро.