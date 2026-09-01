Защитник киевского Динамо Алексей Сыч в эфире УПЛ ТВ эмоционально прокомментировал разгромное поражение команды от Буковины в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги. Столичный клуб уступил сопернику с разгромным счетом 0:3.

Сегодня мы облажались. Мы допустили много ненужных ошибок. Игра просто не складывалась. Просто детские ошибки, больше нечего сказать.

Мы всегда настраиваемся на каждую команду. Пытаемся настраиваться только на победу, но сегодня удача была на стороне Буковины. Хочу поздравить их с победой. Нельзя допускать таких ошибок. В целом команда сегодня сыграла не очень хорошо.

На второй тайм мы вышли с желанием только победить. Забить первый-второй гол и отыграться. Но не удалось. Сегодня не наш день. Старательны, во втором тайме сделали две замены. Но результата это не дало. Не знаю, что сказать. Нужно сесть и проанализировать игру.