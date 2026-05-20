Сергей Разумовский

Киевское Динамо в финале Кубка Украины сезона 2025/26 одержало важную победу над Черниговом со счетом 3:1 и пополнило клубную коллекцию трофеев еще одним национальным кубком. Благодаря этому успеху бело-синие сравнялись с донецким Шахтером по общему количеству выигранных титулов на внутренней арене в период независимой Украины.

После финала оба гранда украинского футбола имеют по 40 трофеев. У Шахтера на счету 16 чемпионств Украины, 15 Кубков Украины и 9 Суперкубков страны. Динамо, в свою очередь, имеет 17 чемпионских титулов, 14 побед в Кубке Украины и 9 выигранных Суперкубков страны. Именно кубковый триумф позволил киевлянам вернуться к абсолютному равенству с принципиальным соперником в общем зачете завоёванных трофеев.

Еще совсем недавно Шахтер вышел вперед в этом соперничестве. За три тура до завершения сезона «горняки» досрочно выиграли УПЛ и благодаря этому обошли киевлян в общем трофейном зачете. Однако теперь ситуация снова изменилась: после победы в Кубке Украины бело-синие вернули паритет, и борьба двух самых титулованных клубов страны снова разворачивается с нуля.