Денис Седашов

Донецкий Шахтер стал чемпионом Украины сезона 2025/26. В выездном матче 27-го тура подопечные Арды Турана разгромили Полтаву.

Перед самым перерывом Дмитрий Креськив открыл счёт после розыгрыша углового. Во второй половине встречи преимущество гостей стало тотальным — Изаки Силва отметился дублем, забив с добивания и дальним ударом, а точку в матче поставил Лассина Траоре.

УПЛ. 27-й тур

СК Полтава – Шахтер – 0:4

Голы: Креськив, 45+3, Изаки, 55, 61, Траоре, 67

Благодаря этой победе Шахтер набрал 66 очков и теперь опережает Полесье на 11 баллов за три тура до завершения чемпионата. Для донецкого клуба это 16-й титул в истории. Полтава остается на последнем месте с 12 пунктами.

