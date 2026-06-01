Сергей Разумовский

Киевское Динамо может довольно серьезно обновить состав команды во время летнего трансферного окна. В столичном клубе рассматривают вариант с подписанием сразу нескольких новых футболистов, а параллельно работают над тем, чтобы распрощаться с исполнителями, которые не входят в планы тренерского штаба на следующий сезон.

Как сообщает «ТаТоТаке», одним из игроков, чья дальнейшая судьба в клубе остается под вопросом, является нападающий Владислав Бленуце. Румынский форвард не смог оправдать ожиданий в киевской команде и за год после перехода так и не приблизился к статусу важного игрока основного состава.

Скандальный игрок не пользовался доверием главного тренера Александра Шовковского. Кроме того, даже в распоряжении Игоря Костюка он почти перестал получать игровое время, в частности выходы на замену стали для него большой редкостью. Все это свидетельствует о том, что в нынешней структуре команды футболисту будет сложно рассчитывать на реальный шанс закрепиться в составе.

Именно поэтому в Динамо уже занимаются поиском нового клуба для 24-летнего нападающего. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для него называют один из клубов из Бухареста (скорее всего, также Динамо). Однако в данный момент конкретика остается ограниченной, так как потенциальный покупатель пока что не сделал официальное предложение по трансферу футболиста.

Вместе с этим в расположение киевской команды в ближайшее время должен вернуться Джастин Лонвейк. Нидерландский полузащитник стал игроком Динамо еще осенью 2022 года, однако за все это время так и не сумел по-настоящему закрепиться в команде и стать важной частью основной обоймы.

После перехода в киевский клуб Лонвейк несколько раз покидал команду в аренду. За последние годы он выступал за Андерлехт, дважды играл за Фортуну, а также защищал цвета Виборга.

В прошлом сезоне 26-летний хавбек продемонстрировал неплохую результативность в составе Фортуны Ситтард. В 17 матчах он забил пять мячей, что является довольно заметным показателем для игрока его амплуа. Если говорить о выступлениях непосредственно за Динамо, то за киевский клуб Лонвейк провел 24 матча, в которых записал на свой счет один гол и одну результативную передачу. Действующий контракт нидерландского футболиста с киевлянами рассчитан до 30 июня 2027 года.

