Павел Василенко

Прошел ответный матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором кипрский Пафос встретился с киевским Динамо. Поединок завершился победой хозяев со счетом 2:0.

Уже на второй минуте Пафос забил гол – ошибся голкипер Динамо Руслан Нещерет, и нападающий хозяев Мислав Оршич с близкого расстояния отправил мяч в ворота.

Во втором тайме Динамо пропустило еще раз. На этот раз отличился Жуан Коррея. Подопечные Александра Шовковского практически не создали ни одного опасного момента у ворот хозяев и справедливо потерпели поражение.

Таким образом, Динамо выбыло из отбора Лиги чемпионов и попало в четвертый раунд квалификации ЛЕ, в котором сыграет с победителем пары Хамрун Спартанс (Мальта) / Маккаби Тель-Авив (Израиль). В первом матче Маккаби одержал победу со счетом 2:1.

Лига чемпионов, 3-й раунд квалификации

Ответный матч

Пафос – Динамо – 2:0

Голы: Оршич, 2, Коррея, 55.

Первый матч – 1:0