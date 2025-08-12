Сабо: «За счет чего Динамо с такой игрой может победить Пафос?»
Специалист не верит в успех бело-голубых
около 1 часа назад
Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо в интервью сайту Sport.ua поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевской команды против кипрского Пафоса.
«Наши у кипрской команды не выиграют. Вот скажите мне: за счет чего Динамо с такой игрой может победить? Я лично не вижу.
Я уважаю Ярмоленко, у которого в первом матче был момент, когда он продвинулся внутрь и ударил по воротам. Мог забить, но... Больше ничего продуктивного в его действиях я не увидел.
Нужен такой игрок, каким у меня в команде – как в Динамо, так и в сборной Украины, был Лужный. Он гонял всех по полю. А что Буяльский, что Пихальонок? Одно и то же. Они свободные художники, а киприоты им не давали ничего сделать. Что тут еще сказать?»
Первая игра завершилась поражением бело-синих со счетом 0:1.
Матч Пафос – Динамо пройдет сегодня и начнется в 20:00 по киевскому времени.
Поделиться
Материалы по теме
Шовковский: «Футболисты должны быть готовы провести один из своих лучших матчей»
около 22 часов назад