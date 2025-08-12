Бывший главный тренер Динамо Йожеф Сабо в интервью сайту Sport.ua поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги чемпионов киевской команды против кипрского Пафоса.

«Наши у кипрской команды не выиграют. Вот скажите мне: за счет чего Динамо с такой игрой может победить? Я лично не вижу.

Я уважаю Ярмоленко, у которого в первом матче был момент, когда он продвинулся внутрь и ударил по воротам. Мог забить, но... Больше ничего продуктивного в его действиях я не увидел.

Нужен такой игрок, каким у меня в команде – как в Динамо, так и в сборной Украины, был Лужный. Он гонял всех по полю. А что Буяльский, что Пихальонок? Одно и то же. Они свободные художники, а киприоты им не давали ничего сделать. Что тут еще сказать?»