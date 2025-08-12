Пафос - Динамо: время для работы над ошибками
Сможет ли чемпион Украины попасть в плей-офф квалификации ЛЧ?
Во вторник, 12 августа, киевское Динамо проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против кипрского Пафоса. Первый поединок, который состоялся неделю назад, ожидаемо вызвал волну негатива и скепсиса среди украинских болельщиков.
Однако на данный момент для подопечных Александра Шовковского еще ничего не потеряно. В первой игре соперник совсем не впечатлил и однозначно не переиграл киевлян, однако счет первого матча – на табло, так что теперь придется вытаскивать ситуацию, и в теории бело-синим это вполне по силам.
Результат не по игре, но кто ж вам виноват?
Несмотря на то, что Динамо проиграло первый поединок, назвать такой итог справедливым с точки зрения того, что происходило на поле, точно нельзя. Если в этом не слишком интересном и зрелищном поединке какая-то из команд и была немного лучше, то это именно украинская, но же, но же...
Пафос демонстрировал какие-то намеки на игру в атаке лишь в первые 10 минут каждого из таймов, неплохо зажимая соперника. Остальное игровое время инициативой владели бело-синие. Нет, сказать, что Динамо атаковало ярко и заслуживало на победу тоже нельзя.
Из действительно качественных отрезков этого поединка можно вспомнить разве что конец первого тайма, а из действительно 100% моментов – упущенную возможность Дубинчака, который по какой-то причине решил бить сам с острого угла и попал в перекладину. Так что ничья была бы вполне справедливым результатом этого матча, но проигрывать его – ну точно нет. Впрочем, имеем то, что имеем.
Что нужно изменить?
Многое, начиная от отношения к игре и сопернику, и заканчивая кадровыми решениями. На первую игру Динамо вышло так, будто это очередной матч против Хамруна, Вереса или Руха, где как бы ни складывалась игра, киевляне, с вероятностью где-то 80%, возьмут свое и добьются необходимого результата. Но даже на этом уровне так, к сожалению, уже не работает.
Что же до состава, первый поединок в Польше подтвердил страшную зависимость этого Динамо от Буяльского. Так что прежде всего можно ожидать его возвращения в основную одиннадцатку. Напрашивается также в состав и второй номинальный вингер, независимо от того, будет это Кабаев или Волошин. На прошлой неделе эксперименты с Шапаренко слева совсем себя не оправдали, так что ожидаем возвращения к чему-то более традиционному и привычному.
Недооценки со стороны Динамо после шлепка вв первом матче точно не будет, кадровые ошибки, надеемся, тоже будут исправлены. Остается лишь выйти на поле и сделать свое дело.
С первых минут динамовцы должны задать этому матчу соответствующий темп, настрой, попытаться загнать соперника и показать ему, что диктовать условия на поле этим вечером будет только одна команда, и это не Пафос. Если киевлянам это удастся – все будет хорошо, и Украина сможет напряженно ждать дуэли бело-синих с, скорее всего, чемпионом Сербии Црвеной Звездой, где уровень давления на игроков и ответственности будет значительно выше.
