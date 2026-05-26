Сергей Разумовский

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory обнародовал рейтинг клубов из топ-30 национальных чемпионатов, которые наиболее активно привлекали к официальным матчам футболистов, подготовленных в собственных академиях.

Лидером этого списка стало Динамо. Киевский клуб продемонстрировал самый высокий показатель среди всех участников рейтинга, ведь воспитанники клубной системы получили 69,7% от общего игрового времени команды. Такой результат стал не только лучшим в исследовании, но и исторически значимым, поскольку Динамо стало лишь второй командой в этом рейтинге, которой удалось преодолеть отметку в 50%.

На второй позиции расположился Атлетик с показателем 50% игрового времени, отданного собственным воспитанникам. Третье место занял Люцерн, у которого этот показатель составил 49,3%. Таким образом, именно Динамо оказалось безусловным лидером среди клубов, делающих ставку на футболистов, подготовленных в собственной академии.

В сезоне, который завершился, Динамо заняло четвертое место в чемпионате Украины, а также завоевало Кубок Украины. Это позволило команде завершить кампанию с трофеем и путевкой в Лигу Европы.

Напомним, игрок Динамо официально заменил травмированного Ярмоленко в списке сборной Украины.