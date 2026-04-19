Футбольный клуб «Динамо» Киев выражает искренние соболезнования всем пострадавшим в результате сегодняшнего террористического акта в Киеве.

Мы разделяем боль семей, которые потеряли своих близких. Трудно найти слова, которые могли бы утешить в такой момент, но знайте: наши мысли и сердца сегодня с вами. Раненым мы желаем сил и скорейшего восстановления.

Киев – это наш дом, а все его жители – наша семья. Мы верим, что свет обязательно победит, а на смену тревогам придет спокойствие и мирное небо для каждого украинского города и села.