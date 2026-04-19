Динамо выразило соболезнования в связи с терактом в Киеве, который унес жизни шести человек
Мужчина просто на улице расстрелял людей и взял заложников в супермаркете
около 3 часов назад
Киевское Динамо выразило соболезнования семьям погибших в результате теракта в Киеве 18 апреля.
Футбольный клуб «Динамо» Киев выражает искренние соболезнования всем пострадавшим в результате сегодняшнего террористического акта в Киеве.
Мы разделяем боль семей, которые потеряли своих близких. Трудно найти слова, которые могли бы утешить в такой момент, но знайте: наши мысли и сердца сегодня с вами. Раненым мы желаем сил и скорейшего восстановления.
Киев – это наш дом, а все его жители – наша семья. Мы верим, что свет обязательно победит, а на смену тревогам придет спокойствие и мирное небо для каждого украинского города и села.
Вечером в Голосеевском районе Киева 58-летний мужчина устроил стрельбу на улице. После этого взял заложников в супермаркете. Террориста ликвидировали. Известно, что в результате теракта погибло шесть человек, около десяти – ранены.
Ранее Динамо потеряло четвертую позицию в УПЛ.
