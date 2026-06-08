Сергей Разумовский

Одесский Черноморец готовится к масштабным изменениям в составе. По информации «ТаТоТаке», в ближайшее время команду может покинуть значительная группа игроков.

Сообщается, что речь идет примерно о десяти футболистах. Среди тех, кто, как ожидается, точно уйдет из клуба, называют опытных Виталия Ермакова и Юрия Романюка. Также в этот список входят полузащитники Артем Габелок, Александр Скляр и Максим Лунёв, а также форварды Алексей Хобленко и Владислав Кулач.

Отдельная ситуация сложилась вокруг Александра Каплиенко. По данным источника, он также, вероятно, покинет Черноморец, однако вопрос его дальнейшей карьеры пока остается открытым. После эпизода в матче прошлого сезона, когда футболист потерял сознание на поле, он проходит углубленное медицинское обследование. Кроме того, сообщается, что Владислав Герич отправится на сборы вместе с киевским Динамо.

Напомним, именно гол Герича вернул Черноморец в украинскую Премьер-лигу.