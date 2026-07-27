Сергей Разумовский

Национальная лига U-19 переходит под непосредственное руководство УАФ. Одним из главных изменений станет преобразование соревнования в открытый турнир.

Киевское Динамо, как и большинство клубов УПЛ, решило сохранить свою юношескую команду в Национальной лиге U-19. Несмотря на это, «динамовцы» также будут представлять Украину в Юношеской лиге УЕФА. Столичный клуб будет выступать в турнире через Путь чемпионов, то есть начнет борьбу в отдельной квалификационной части соревнований.

На первый взгляд участие Динамо в этом маршруте может показаться неожиданным, ведь киевская команда завершила предыдущий чемпионат Украины среди юношей лишь на втором месте. Однако место в Юношеской лиге УЕФА определяется не только итоговой позицией в национальном первенстве.

Причиной такого распределения стала участие Шахтера на общем этапе Лиги чемпионов. Если первая команда клуба пробивается до общего этапа главного еврокубка, ее юношеский состав автоматически получает право сыграть в основной части Юношеской лиги УЕФА. Вакантное место чемпиона Украины в квалификационном пути перейдет к Динамо.

По предварительным оценкам, благодаря высокому клубному рейтингу киевская юношеская команда может начать еврокубковую кампанию не с первого, а со второго раунда Пути чемпионов. В таком случае для выхода в плей-офф, который соответствует стадии 1/16 финала, Динамо придется обыграть двух соперников, чтобы встретиться с командами из пути ЛЧ.

Ранее УАФ объявила о масштабном обновлении Национальной лиги U-19. Отныне турнир будет иметь открытый статус. Это означает, что к соревнованиям смогут присоединяться не только юношеские команды клубов, чьи основные составы выступают в УПЛ.

В общей сложности в Национальной лиге U-19 будут выступать 14 команд. Чемпионат пройдет в два круга, поэтому каждый участник проведет по одному матчу дома и на выезде с каждым соперником. Основную часть матчей планируют проводить в среду.

Изменения произойдут и в тренерском штабе юношеской команды киевского Динамо. Новым главным тренером уже представлен Вадим Милько. Ранее специалист работал с молодежной командой Колоса, а также входил в тренерский штаб Александрии. Полный состав тренерского штаба Динамо U-19 будет объявлен позже.

Бывший тренер Динамо U-19 Павел Чередниченко не покинул клуб. Отныне он является наставником возрожденной команды U-21, которая будет участвовать в УПЛ-2.