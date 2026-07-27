Сергей Разумовский

Украинская ассоциация футбола утвердила обновленный формат Национальной и Региональной лиг U-19, который заработает с сезона 2026/2027. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Реформа направлена на повышение конкурентоспособности соревнований и создание лучших условий для развития молодых футболистов. В УАФ подчеркивают, что состав дивизионов будет формироваться прежде всего по спортивному принципу — с учетом уровня команд, а не принуждения или географических факторов. Подобные изменения ранее внедрили в детско-юношеских и женских соревнованиях. В Национальной лиге U-19 будут выступать 14 команд. Чемпионат пройдет в два круга по системе осень — весна.

Состав участников Национальной лиги U-19

Верес, Ровно;

Динамо, Киев;

Карпаты, Львов;

Колос, Ковалевка;

ЛНЗ, Черкассы;

Металлист 1925, Харьков;

Оболонь, Киев;

Александрия;

Полесье, Житомир;

Рух, Львов;

Шахтер, Донецк;

Левый Берег, Киев;

Металлург, Запорожье;

Львов.

Накануне нового сезона Эпицентр, Кудривка и Заря отказались от участия в юношеских соревнованиях, а Кривбасс снялся с турнира. Чтобы сохранить полный состав элитного дивизиона, УАФ опросила претендентов на повышение. Готовность присоединиться подтвердил Левый Берег, который и включили в список участников.

Отдельно в список потенциальных участников включили ДЮСШ ФК Львов. Это решение было принято после коллективного обращения клубов УПЛ, которые подчеркнули важность формирования полноценного элитного дивизиона из 14 команд. Львовская футбольная школа стабильно участвует в соревнованиях U-19.

В разные сезоны она сотрудничала с ПФК Львов, Минаем, Ингульцом и Эпицентром. Ее воспитанники регулярно привлекаются в сборные Украины разных возрастных категорий и выступают в ведущих клубах УПЛ. Участие Львова будет зависеть от успешного прохождения аттестации.

Создание Региональной лиги U-19

Региональная лига U-19 объединит клубы и ДЮСШ в четырех группах по 8 – 10 команд. Группы сформируют по территориальному принципу. На первом этапе участники сыграют между собой в два круга. Победители групп выйдут в плей-офф.

Формат плей-офф Региональной лиги

полуфинальные пары определит жеребьевка;

каждое противостояние будет состоять из двух матчей;

победители полуфиналов сыграют в финале;

команды, проигравшие в полуфиналах, проведут матч за третье место.

Реформа предусматривает открытый спортивный обмен между лигами. Команда, занявшая 14-е место в Национальной лиге, выбывает в Региональную. Ее победитель напрямую повысится в классе при выполнении регламентных требований и наличии профессионального или полупрофессионального аттестата. Еще три команды Региональной лиги получат шанс на повышениечерез стыковые матчи:

вторая команда Региональной лиги сыграет с 13-й командой Национальной;

третья – с 12-й;

четвертая – с 11-й.

Победителя каждой пары будут определять по сумме двух матчей. Таким образом, все участники Региональной лиги получат спортивный путь в элитный дивизион.

Также УАФ вводит полупрофессиональный статус клубов после прохождения аттестации. Он позволит заключать с футболистами трудовые договоры на условиях неполного рабочего времени, юридически регулировать отношения между сторонами и защищать инвестиции клубов в подготовку игроков.

Ранее молодежная сборная Украины официально получила нового главного тренера, а команда U-19 осталась без наставника.