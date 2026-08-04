Сергей Разумовский

Будущее вингера РБ Лейпциг Яна Диоманде может определиться в ближайшие часы. По информации инсайдера Sky Sport Флориана Плеттенберга, Реал срочно активизировал переговоры с немецким клубом по трансферу 19-летнего ивуарийца.

Мадридцы стремятся как можно скорее финализировать сделку и не допустить, чтобы Диоманде отправился на предсезонные сборы с РБ Лейпциг. В Реале опасаются, что после этого оформление перехода может усложниться.

Следующие 24 часа могут стать решающими для завершения трансферной саги. Переговоры между клубами продвигаются позитивно, однако РБ Лейпциг требует за своего футболиста более 100 миллионов евро.

Диоманде, со своей стороны, уже отклонил предложения ПСЖ и Ливерпуля, поскольку стремится перейти именно в Реал. Одним из препятствий для завершения сделки остается ситуация с агентами футболиста.

Ивуариец выступает за РБ Лейпциг с лета 2025 года, когда перешел в немецкую команду из Леганеса. В сезоне 2025/26 19-летний вингер провел 35 матчей, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.

Также Диоманде принял участие в чемпионате мира-2026 в составе сборной Кот-д’Ивуара. Команда дошла до 1/16 финала турнира, а выступления молодого футболиста привлекли дополнительное внимание со стороны ведущих европейских клубов.

Ранее сообщалось, что Реал столкнулся с неожиданной проблемой.