Павел Василенко

Трансфер вингера Лейпцига Яна Диоманде в мадридский Реал может столкнуться с серьезным препятствием. Как сообщает AS, клубы уже согласовали все основные условия сделки, однако окончательное оформление перехода зависит от решения ФИФА.

Прошлым летом футболист сборной Кот-д'Ивуара перебрался в немецкий клуб, а уже через год стал одним из лучших игроков Бундеслиги и привлек внимание грандов европейского футбола.

По информации испанских СМИ, сумма трансфера вместе с бонусами может превысить 130 миллионов евро. Тем не менее, официального подтверждения перехода до сих пор нет.

Причиной задержки стали не переговоры между клубами, а юридический конфликт между Диоманде и его бывшим агентом Максом Граделем. Последний утверждает, что футболист нарушил условия сотрудничества и подал официальную жалобу в ФИФА.

В то же время Реал проводил переговоры уже с агентством Roc Nation и, по информации источника, не знал о существовании этого спора.

Теперь именно ФИФА должна определить дальнейшую судьбу трансфера. Мировая футбольная организация может выдать игроку временную лицензию, что позволит завершить переход, отложить регистрацию сделки до завершения рассмотрения или же полностью заблокировать трансфер до окончательного решения конфликта.

В настоящее время и Лейпциг, и Реал ожидают решения ФИФА, от которого зависит завершение одного из самых дорогих трансферов этого лета.