Бывший голкипер Динамо, а ныне – тренер, работавший в Хусте, Ниве В. и сборной Молдовы, Владимир Цыткин спрогнозировал события ответного матча второго раунда квалификации Лиги чемпионов против Хамрун Спартанс.

Мы станем свидетелями тренировки с повышенной ответственностью, ведь все прекрасно понимают, что обладатель путевки в следующий раунд в этой паре определился еще после первого противостояния.

Думаю, что наставник киевлян Александр Шовковский в первом тайме бросит в бой футболистов, на которых сделает ставку 2 августа в стартовом поединке чемпионата Украины с «Вересом». А уже после перерыва на замену выйдут игроки на те позиции, где нет острой конкуренции.

Что же касается счета, то, на мой взгляд, до разгрома дело не дойдет. Киевляне будут диктовать условия, но ограничатся двумя забитыми мячами, – заявил Циткин в интервью Sport.ua.