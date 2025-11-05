Известный украинский тренер Владимир Циткин в интервью Xsport поделился впечатлениями от противостояния между Шахтером и Динамо. Наши гранды перед еврокубками получили возможность проверить себя в матчах на Кубок Украины и УПЛ.

– Владимир Борисович, вторая серия Классического контрастировала с матчем на Кубок Украины?

– От матча во Львове я ожидал несколько большего. Шахтер получил хороший удар по самолюбию в первой игре. С тренерской точки зрения было интересно, как отреагирует Туран. Шахтер не столько превосходил Динамо в плане техники, тактическими моментами, как огромным желанием взять реванш. Результат первой игры хорошо зацепил донетчан, и они хотели реабилитироваться. Это выливалось в постоянные игровые столкновения, микродуэли. Интересно было смотреть.

– Стоит поблагодарить Попова, который хорошо «зарядил» Шахтер?

– Я бы сказал, что в Украине не принято разбрасываться словами перед матчами, и ребята бились непосредственно на поле. Но эти высказывания Попова до игры задали высокий градус напряженности, который сохранялся между первым и вторым поединком. Если брать напряжение и мастерство, то напряжения было куда больше. Думаю, бразильцам Шахтера дословно перевели его высказывания.

– Динамо могло рассчитывать на большее?

– Шахтер очень хорошо начал игру, забил быстрый гол. У Динамо почти не было моментов до перерыва. Пропустив второй мяч, смогли быстро сократить отставание, после чего 15-20 минут инициатива перешла к Динамо. Против киевлян сыграл быстрый пропущенный гол, и тут можно бросить камень в огород обороны, когда при угловом потеряли зону напротив ближней штанги. Первый гол Эгиналду напомнил мне победный гол Зари в ворота Руха (1:0). При стандартах Динамо играло не персонально, а по зонам и часто теряло подвижных игроков Шахтера. Это было ошибкой. Очень много было брака в переходной фазе при выходе из обороны в атаку. Шола и Кабаев много теряли мячей на собственной половине, что приводило к контратакам Шахтера в ответ.

– Кого из игроков обеих команд можно выделить?

– Не могу сказать, что мне кто-то особенно понравился. Стоит отметить Ризника, в пропущенном голе его винить не вижу. Комментаторы много говорили, что Конопля сыграл не лучший матч, но Юхим качественно выполнял свою работу.

– Арбитр справился с Классическим?

– Почитав интернет после матча, я увидел со стороны динамовских фанатов много вопросов к работе Романова, но его манера судейства мне по душе. Очень хорошо, когда в такой английской манере дают футболистам играть, а не «сажают на свисток». Возможно, судейство было не идеальным и у Шовковского были основания для критики в моменте с Шолой и Коноплей. Но судья держал свою линию до конца. Очень хорошо, что игру удалось доиграть в полных составах, ведь Ярмоленко действительно мог быть удален, когда начал воспитывать Бондаря прямо на поле. Романов немного прощал и тех и тех.

Віталій Романов. Фото: ФК Динамо Київ

– Как вам Ярмоленко в роли центрфорварда?

– Андрей имеет колоссальный опыт, но на этой позиции он играет от безвыходное положение. Герреро не может похвастаться стабильностью, а Бленуце в последних матчах не появлялся. Ярмоленко благодаря футбольному интеллекту может быть полезным на позиции, где он когда-то начинал и даже в АПЛ выходил довольно успешно. Поставьте туда Буяльского, и он так же не утратит в качестве. Есть игроки, которые более привязаны к своей позиции, а есть универсалы. Вот выход Михавка на фланг, хоть и несколько ослабивший атакующий потенциал Динамо, показал универсализм этого игрока, и я уверен, что он может сыграть даже в опорной зоне и будет выглядеть не хуже сегодняшнего Бражко. – Беспроигрышная серия Динамо в УПЛ остановилась на отметке в 42 матча. Это могло где-то давить на игроков? – Это может прозвучать довольно грубо, но это рекорд с привкусом хуторщины. Одно дело, если бы Динамо не проигрывало серьезным командам в сильном чемпионате и в Европе, и совершенно другое, когда уровень сопротивления в УПЛ оставляет желать лучшего. На мой взгляд, предыдущий чемпионат проиграл сам Шахтер, отдав золотые награды в руки Динамо. По большому счету, Динамо сегодня конкурирует за чемпионство только с Шахтером. – А как же Полесье? – Понимаете, 3 проигранных матча на старте будут иметь большое влияние в конце сезона. Кривбасс показал, что не готов на равных играть с Динамо. Сейчас в Киев приедет ЛНЗ, но я также не вижу их среди претендентов на топ-3. – Два подряд Классических не сыграют ли злую шутку с грандами в Лиге конференций? – Такие матчи отнимают очень много физических и ментальных сил. Игры были тяжелыми с точки зрения психологии. Очень многое было на кону в воскресном матче не только для Шахтера, но и для Динамо. У киевлян нет длинной скамейки запасных, поэтому несколько игроков, недавно восстановившихся после травм, скорее всего, сознательно придержали, возможно, для следующей игры в ЛК. Понятно, что рейтинговые очки Украине нужны, но одним составом будет сложно играть на хорошем уровне в двух турнирах одновременно. Игроки из-за недостаточного восстановления могут получить неприятные травмы. Эти мелочи незаметны, но серьезно повлияют на Шахтер и Динамо. [Малиновский поспособствовал первой победе Дженоа в Серии А](https://xsport.ua/ua/football_s/news/malynovskyy-pospryyav-pershiy-peremozi-dzhenoa-v-seriyi/).