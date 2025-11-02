Павел Василенко

Главный тренер Бенфики Жозе Моуринью поделился мыслями о своем украинском полузащитнике Георгии Судакове после выездного матча с Виторией Гимарайнш (3:0) в рамках десятого тура чемпионата Португалии. Отметим, что 23-летний хавбек был заменен в перерыве.

«Витория хорошо оборонялась, уплотнила оборону, оставив впереди только одного игрока – быстрого, ловкого, который атаковал из глубины, что держало нас в напряжении, особенно наших защитников. Мы не особо проникали в оборону; Судаков слишком сильно смещался влево, было много ситуаций, когда Даль, Судаков и Прецианни имели преимущество, и решения были не очень хорошими. Там у нас были небольшие проблемы», – цитирует Моуринью клубная пресс-служба.

Бенфика занимает третье место в таблице чемпионата, набрав 24 очка.

Судаков в этом сезоне провел за команду 12 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

В среду, 5 ноября, Бенфика примет Байер в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.