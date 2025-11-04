Палкин: «В обоих матчах Шахтер выглядел сильнее Динамо»
Генеральный директор «горняков» ответил на высказывания Суркиса
41 минуту назад
Генеральный директор Шахтёра Сергей Палкин ответил на недавнее заявление президента Динамо Игоря Суркиса по поводу судейства в Украине. Слова менеджера передает пресс-служба клуба.
Честно говоря, я удивлён комментариями господина Суркиса. Давайте посмотрим на два наших последних матча с «Динамо». Безусловно, они были эмоциональными – именно за это мы и любим футбол. Эксперты и болельщики единодушно отмечают, что давно не было таких ярких и напряжённых классико. Это важно сегодня для украинского футбола.
Если же оценивать не эмоции, а саму игру, то в обоих матчах «Шахтёр» выглядел сильнее соперника. В первом, кубковом поединке, в течение двух третей встречи на поле доминировала одна команда – «Шахтёр». В конце «Динамо» смогло воспользоваться нашими ошибками и пройти дальше, мы приняли это поражение достойно и пожали руки. Второй матч – уже в чемпионате – подтвердил, что то игровое доминирование было не случайным: мы заслуженно победили и подарили болельщикам не только результат, но и красивый, содержательный футбол.
2 ноября донецкий Шахтёр во Львове уверенно обыграл Динамо в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги (3:1). Все перипетии вокруг центрального поединка сезона, анализ и обзор игры – на странице события Шахтер – Динамо на Xsport. Все самое главное – в одном месте.
После болезненного поражения президент киевлян Игорь Суркис поделился информацией о дальнейшей судьбе главного тренера бело-голубых Александра Шовковского. У команды лишь одна победа в последних семи матчах. А рекордная беспроигрышная серия в чемпионате в 42 матча была прервана.
Поделиться