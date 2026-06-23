До лидера далековато. Роналду – второй самый возрастной автор гола на чемпионатах мира.
Также португалец стал единственным игроком, забивавшим на шести мундиалях
около 2 часов назадПодписаться в
Криштиану Роналду оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Узбекистана.
41-летний нападающий сборной Португалии забил на 6-й и 39-й минутах встречи, еще раз подтвердив свой исторический статус на уровне чемпионатов мира.
Благодаря этим голам Роналду стал лишь вторым футболистом в истории, которому удалось забить на чемпионате мира в возрасте более 40 лет.
Рекорд по этому показателю до сих пор принадлежит легендарному камерунскому форварду Роже Милле. В 1994 году он отличился в матче против России в возрасте 42 лет и 39 дней.
Для Роналду этот поединок также стал продолжением уникальной результативной серии: ранее он уже стал первым футболистом в истории, который забивал на шести разных чемпионатах мира.
Поделиться