Сергей Разумовский

Криштиану Роналду оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026 против Узбекистана.

41-летний нападающий сборной Португалии забил на 6-й и 39-й минутах встречи, еще раз подтвердив свой исторический статус на уровне чемпионатов мира.

Благодаря этим голам Роналду стал лишь вторым футболистом в истории, которому удалось забить на чемпионате мира в возрасте более 40 лет.

Рекорд по этому показателю до сих пор принадлежит легендарному камерунскому форварду Роже Милле. В 1994 году он отличился в матче против России в возрасте 42 лет и 39 дней.

Для Роналду этот поединок также стал продолжением уникальной результативной серии: ранее он уже стал первым футболистом в истории, который забивал на шести разных чемпионатах мира.