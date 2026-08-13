Сергей Разумовский

Основной защитник Динамо Томаш Кендзёра не поможет киевской команде в ответном матче квалификационного раунда Лиги конференций против Карабаха. Польский футболист не полетел вместе с партнерами в Баку.

По информации «ТаТоТаке», причиной отсутствия 32-летнего легионера стало сотрясение мозга средней тяжести. Кендзёра получил травму во время последней тренировки Динамо перед вылетом на игру.

После повреждения защитник прошел медицинское обследование. Специалисты не позволили футболисту отправляться с командой и рекомендовали ему соблюдать режим восстановления. Учитывая характер травмы, Кендзёра не сможет принять участие в ближайшем поединке киевлян.

По предварительным прогнозам медиков, польский защитник сможет вернуться к тренировочному процессу не ранее чем через неделю. Окончательные сроки его восстановления будут зависеть от самочувствия игрока и результатов повторных обследований.

Потеря Кендзёры может стать ощутимой для Динамо, ведь он является одним из ключевых исполнителей обороны и имеет значительный опыт выступлений в еврокубках. Тренерскому штабу придется определить ему замену на важный матч в Баку.

Ранее главный тренер Динамо Игорь Костюк заявлял, что в лагере киевлян больше нет травм.