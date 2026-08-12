Главный тренер Динамо Игорь Костюк поделился ожиданиями от ответного матча третьего раунда квалификации Лиги конференций против Карабаха, а также раскрыл информацию о кадровой ситуации. Слова специалиста передает прессслужба клуба.

Конечно, когда тренер длительное время работает с командой, у нее уже сформирована определенная система. Игроки хорошо понимают, как действовать, команда имеет сбалансированный состав. К тому же есть опыт выступлений в Лиге чемпионов. Приятно и интересно играть с таким соперником, потому что есть четкое понимание, как он действует и как мы должны действовать, чтобы ему противостоять. Это добавляет особую изюминку этому противостоянию.

Травмы Нещерета, Пихальонка и Волошина? Кроме тех, которые были до этого, больше никаких кадровых потерь.

Хочу добавить, что нас очень приятно поразил ваш город, а также отношение людей к нам. Очень приятно чувствовать, что здесь поддерживают Украину и украинский народ. Эта поддержка для нас очень важна в нынешнее время. Но несмотря на это, противостояние на футбольном поле будет интересным. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы пройти в следующий раунд.