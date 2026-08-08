Сергей Разумовский

Аргентинский Ривер Плейт достиг соглашения с мадридским Атлетико о переходе атакующего полузащитника Тиаго Альмады. О завершении переговоров сообщила пресс-служба аргентинского клуба.

25-летний футболист в ближайшее время отправится в Аргентину, где присоединится к своей новой команде и пройдет необходимые формальности, связанные с трансфером. Другие условия сделки, включая продолжительность контракта и особенности выплаты средств, стороны официально не разглашают.

По информации Marca, Ривер Плейт заплатил Атлетико за переход Альмады 20 миллионов евро. Эта сумма сделала трансфер аргентинца самым дорогим в истории аргентинского футбола. Ранее ни один клуб из этой страны не тратил столько средств на приобретение одного футболиста.

В то же время, мадридский клуб не владел всеми правами на игрока. Сообщается, что 50% прав на Альмаду оставил за собой бразильский Ботафого. Именно этот клуб прошлым летом продал аргентинского полузащитника Атлетико за 21 миллион евро.

Альмада провел в составе Атлетико всего один сезон. За это время он сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Напомним, Манчестер Юнайтед совершил камбэк против Атлетико благодаря дублю Мбемо.