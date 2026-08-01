Павел Василенко

Манчестер Юнайтед провел третий контрольный матч летней подготовки и одержал волевую победу над мадридским Атлетико со счетом 2:1. Поединок состоялся в Швеции, а главным героем встречи стал нападающий английского клуба Бриан Мбемо, оформивший дубль.

Команда Майкла Каррика неудачно начала встречу и уже на пятой минуте пропустила. После подачи углового Арнау Ортис выполнил навес в штрафную площадку, мяч никого не задел, дезориентировал Тома Гитона и залетел в ворота.

После пропущенного гола «красные дьяволы» перехватили инициативу. Опасные моменты имели Люк Шоу, Амад Диалло и Ленни Йоро, однако голкипер Атлетико Ян Облак неоднократно спасал свою команду.

В начале второго тайма Манчестер Юнайтед сравнял счет. Шей Лейси заработал пенальти, а Мбемо уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар.

Победный мяч англичане забили на 76-й минуте. Джек Флетчер выиграл борьбу на половине поля соперника, после серии рикошетов мяч оказался у Мбемо, который оформил дубль и принес своей команде победу.

В конце матча Атлетико был близок к тому, чтобы отыграться. Удар Хулманда приняла на себя стойка, а в следующей атаке испанцы не смогли воспользоваться еще одним голевым шансом.

Отдельным событием встречи стал дебют за первую команду Манчестер Юнайтед 15-летнего Джей Джея Габриэля. Юный талант вышел на поле на 82-й минуте, заменив автора победного дубля Браяна Мбемо.

Для команды Майкла Каррика это уже вторая победа на предсезонном сборе. Ранее манкунианцы разгромили Русенборг (5:0), а стартовали с поражения от Рексема (0:1).

Контрольный матч

Манчестер Юнайтед – Атлетико – 2:1

Голы: Мбемо, 52 (пенальти), Мбемо, 74 – Ортис, 5.