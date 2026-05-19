Сергей Разумовский

Вратарь киевской Оболони Денис Марченко попал в сферу интересов львовских Карпат, сообщает Sport.ua. В клубе из города Льва, как сообщается, серьезно присматриваются к 19-летнему голкиперу и рассматривают его как возможное усиление на будущее.

Марченко провел непростой сезон, так как значительную его часть пропустил из-за травмы. Несмотря на это, в нынешнем чемпионате вратарь уже успел сыграть 11 матчей, в четырех из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. В общем у него пропущено 15 мячей, а его потенциал продолжает привлекать внимание клубов УПЛ. Transfermarkt в настоящее время оценивает стоимость футболиста в 600 тысяч евро, что для молодого украинского вратаря является довольно показателем перспективности.

В то же время стоит упомянуть и о ситуации вокруг основного голкипера Карпат Назара Домчака. Ранее в медиа уже появлялись сообщения об интересе к нему со стороны европейских клубов. Украинского вратаря связывали с Лечче, Лиллем и Славией Прага.

Домчак сейчас имеет за плечами 28 матчей и 15 встреч, в которых оставил свои ворота сухими. Отдельно стоит отметить его недавний успех в УПЛ, где он отбил уже четвертый пенальти подряд. До повторения рекорда Алексея Паламарчука ему остается еще два отбитых 11-метровых, поэтому интерес к нему со стороны иностранных клубов выглядит вполне закономерным.

На этом фоне Карпаты, похоже, не только думают о возможных потерях, но и параллельно ищут глубину состава и варианты на перспективу. Приглашение Марченко могло бы стать логичным шагом в такой стратегии, так как молодой вратарь уже имеет опыт выступлений на уровне УПЛ и может продолжать прогрессировать в конкурентной среде.

Что касается турнирной ситуации, то Оболонь в настоящее время имеет 31 очко и занимает 11-е место в таблице. Карпаты с 41 баллом идут девятыми.