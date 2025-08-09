Павел Василенко

Хотя новый сезон европейских соревнований уже начался, УЕФА все еще «сводит счеты» за предыдущий сезон. Среди вопросов, которые находились под вниманием федерации, был ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между Интером и Барселоной.

Marca сообщила, что УЕФА впоследствии оштрафовал Левандовского и Ламина Ямаля. Оба игрока были признаны виновными в невыполнении указаний инспектора по антидопинговой безопасности. Поляк и испанец не явились на тест сразу после матча, но сделали это с опозданием. За задержку их оштрафуют на 5000 евро.

Главный тренер Барселоны Ханси Флик и его ассистент Маркус Зорг оштрафованы на 20 000 евро и дисквалифицированы на один матч в европейских чемпионатах. Они будут отбывать дисквалификацию в первом раунде Лиги чемпионов.

Какова была причина наказания Флика и Зорга? Оказывается, оба игрока нарушили общие правила поведения и должного поведения, изложенные в регламенте Лиги чемпионов.

Барселона также заплатит. В этом случае причиной является поведение болельщиков. УЕФА оценил штраф за бросание предметов и поджог пиротехнических изделий в 7 750 евро.

В воскресенье Барселона встретится с Комо в Кубке Гампера. Это их последнее испытание перед новым сезоном, который начнется 16 августа против Мальорки.